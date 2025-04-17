Псковичей приглашают послушать онлайн-вебинар «Радуюсь удовольствию воротиться в Михайловское»

21:21, 15 апреля 2025, ПАИ

На четверг, 17 апреля, на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Москва) запланирована трансляция вебинара Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, тема вебинара – «Радуюсь удовольствию воротиться в Михайловское». Михайловское в переписке родителей А. С. Пушкина». Подготовила и прочтёт лекцию Юлия Узенёва, кандидат исторических наук, хранитель мемориальной усадьбы Ганнибалов и Пушкиных.

«Родители Александра Сергеевича часто проводили летние месяцы в псковском имении. Оттуда они часто писали письма, например, дочери, Ольге Павлищевой. В этих письмах они рассказывали о своей повседневной жизни, ведь Михайловское – это был милый их сердцу уголок, где чету окружали родственники и друзья-соседи. Эта переписка являются для нас ценным источником информации: содержащиеся в ней сведения позволяют представить себе, как выглядело Михайловское, как был организован быт родителей Пушкина, как складывались их взаимоотношения с детьми», – рассказала Юлия Узенёва.

Трансляцию вебинара начнут в 16:00. Подключиться к ней свободно могут все желающие. Ссылки, по которым можно это сделать, уже размещены на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий – Апрель – Вебинар «Радуюсь удовольствию воротиться в Михайловское». Михайловское в переписке родителей А. С. Пушкина». Кроме того, на портале в «Архиве вебинаров» позже можно будет прослушать лекцию в записи.

В Пушкинском заповеднике особо отметили, что вебинары на портале «Образование на русском» сотрудники «Михайловского» проводят с 2019 года. Эта работа – часть специального проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики». К участию в этом проекте Институт имени Пушкина привлекает ведущих литературоведов и лингвистов России и зарубежья, а также работников музеев, известных деятелей культуры и искусства.