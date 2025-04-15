В Псковском районе организовали субботник у памятника «Ледовое побоище»

23:55, 15 апреля 2025, ПАИ

Общерайонный субботник прошёл на горе Соколихе в Псковском районе сегодня, 15 апреля, сообщила глава района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

В весенней уборке этого знакового и популярного у местных жителей и гостей района места участвовали сотрудники различных коллективов: молодёжные организации, депутаты муниципального Собрания, работники ЦРТДМ и ПРЦК, специалисты администрации района, а также неравнодушные жители, отметила Наталья Фёдорова.

В рамках субботника были убраны мусор, прошлогодняя трава и дикорастущий кустарник в аллее в честь 80-летия Псковского района. Также общими силами были очищены обочины дороги, ведущей к монументу «Ледовое побоище», и убрана территория у самого памятника, а также подметена парковка.

«В целом собрано порядка 20 кубометров мусора. Всем спасибо за участие!» – уточнила Наталья Фёдорова.

Глава района заметила, что буквально через три дня, 18 апреля, по традиции на этом месте состоится возложение цветов к памятнику в честь Ледового побоища, посвящённое 783-й годовщине исторической битвы на Чудском озере.