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Общество

В Псковском районе организовали субботник у памятника «Ледовое побоище»

Общерайонный субботник прошёл на горе Соколихе в Псковском районе сегодня, 15 апреля, сообщила глава района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

В весенней уборке этого знакового и популярного у местных жителей и гостей района места участвовали сотрудники различных коллективов: молодёжные организации, депутаты муниципального Собрания, работники ЦРТДМ и ПРЦК, специалисты администрации района, а также неравнодушные жители, отметила Наталья Фёдорова.

В рамках субботника были убраны мусор, прошлогодняя трава и дикорастущий кустарник в аллее в честь 80-летия Псковского района. Также общими силами были очищены обочины дороги, ведущей к монументу «Ледовое побоище», и убрана территория у самого памятника, а также подметена парковка.

«В целом собрано порядка 20 кубометров мусора. Всем спасибо за участие!» – уточнила Наталья Фёдорова.

Глава района заметила, что буквально через три дня, 18 апреля, по традиции на этом месте состоится возложение цветов к памятнику в честь Ледового побоища, посвящённое 783-й годовщине исторической битвы на Чудском озере.

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