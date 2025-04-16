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Общество

Дорожники приступили к ремонту участка дороги Орша – Плясани в Новоржевском округе

На региональной автомобильной дороге Орша – Плясани стартовал ремонт трёхкилометрового участка с асфальтовым покрытием, пишет газета «Земля Новоржевская».

Дорожники приступили к ремонту участка дороги Орша – Плясани в Новоржевском округе. Фото здесь и далее: администрация Новоржевского муниципального округа

15 апреля на объект вышла техника, которая занимается снятием старого асфальта.

Работы выполняют бригады Новоржевского и Бежаницкого филиалов ГБУ ПО «Псковавтодор».

С целью обеспечения безопасности дорожного движения водителей призывают проявлять максимальную осторожность и придерживаться установленного скоростного режима.

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