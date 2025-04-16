Дорожники приступили к ремонту участка дороги Орша – Плясани в Новоржевском округе
На региональной автомобильной дороге Орша – Плясани стартовал ремонт трёхкилометрового участка с асфальтовым покрытием, пишет газета «Земля Новоржевская».
15 апреля на объект вышла техника, которая занимается снятием старого асфальта.
Работы выполняют бригады Новоржевского и Бежаницкого филиалов ГБУ ПО «Псковавтодор».
С целью обеспечения безопасности дорожного движения водителей призывают проявлять максимальную осторожность и придерживаться установленного скоростного режима.
Реставраторы начали укладку деревянных полов в церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах