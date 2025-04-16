Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский футболист Сакадеев присоединился к медиакоманде «Рома»

Псковский футболист Владислав Сакадеев пополнил состав медиаклуба «Рома», сообщил спортсмен в своём телеграм-канале.

Псковский футболист Сакадеев присоединился к медиакоманде «Рома». Изображение: МФК «Рома»

Свой путь в медиафутболе Сакадеев начал в команде «Тандем», с которой он выступал в пятом сезоне Медийной футбольной лиги. Затем пскович перешёл в клуб Broke Boys, за который играл в Кубке России и Кубке Медиалиги. Эту команду он покинул в начале года.

Отметим, что «Рома» примет участие в шестом сезоне Медиалиги, первый тур которой стартует 19 апреля. «Рома» в группе D, в которой также есть коллективы 2Drots, Fight Nights, «Синдекат» и «Тандем».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2025

Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
16 апреля 2025

Поле стадиона «Машиностроитель» успешно прошло тестирование
16 апреля 2025

Пскович стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по кудо
16 апреля 2025

Псковский футболист Сакадеев присоединился к медиакоманде «Рома»
16 апреля 2025

Пскович готовится выступить на чемпионате мира Международного совета военного спорта
16 апреля 2025

Непобеждённый великолукский боксёр Мухаммад Шехов проведёт поединок в Венгрии 26 апреля
15 апреля 2025

В Кунье дан старт ежегодной областной акции «Эстафета Победы»
15 апреля 2025

Организаторы псковского трейла на 100 километров в нынешнем году усложнят дистанцию

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...