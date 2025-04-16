Псковский футболист Сакадеев присоединился к медиакоманде «Рома»

11:27, 16 апреля 2025, ПАИ

Псковский футболист Владислав Сакадеев пополнил состав медиаклуба «Рома», сообщил спортсмен в своём телеграм-канале.

Свой путь в медиафутболе Сакадеев начал в команде «Тандем», с которой он выступал в пятом сезоне Медийной футбольной лиги. Затем пскович перешёл в клуб Broke Boys, за который играл в Кубке России и Кубке Медиалиги. Эту команду он покинул в начале года.

Отметим, что «Рома» примет участие в шестом сезоне Медиалиги, первый тур которой стартует 19 апреля. «Рома» в группе D, в которой также есть коллективы 2Drots, Fight Nights, «Синдекат» и «Тандем».

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