Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
Псковичи, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство» стали победителями и призёрами открытого турнира по дзюдо, который прошёл в Минске в рамках серии турниров Junior Master cup. Соревнования завершились в Минске 12 апреля, сообщается в группе клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».
-
Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
-
Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
-
Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
-
Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
-
Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
-
Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
По результатам состязаний пскович Дмитрий Горелкин занял первое место, а Лев Кротов – второе.
«Поздравляем спортсменов и их тренеров Александра Тимофеева и Тимура Тимофеева. Желаем дальнейших спортивных успехов и ярких выступлений!» – отметили в клубе.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Непобеждённый великолукский боксёр Мухаммад Шехов проведёт поединок в Венгрии 26 апреля