Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске

12:31, 16 апреля 2025, ПАИ

Псковичи, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство» стали победителями и призёрами открытого турнира по дзюдо, который прошёл в Минске в рамках серии турниров Junior Master cup. Соревнования завершились в Минске 12 апреля, сообщается в группе клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»



Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»



Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»



Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»



Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»



Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»











По результатам состязаний пскович Дмитрий Горелкин занял первое место, а Лев Кротов – второе.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров Александра Тимофеева и Тимура Тимофеева. Желаем дальнейших спортивных успехов и ярких выступлений!» – отметили в клубе.

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