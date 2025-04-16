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Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске

Псковичи, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство» стали победителями и призёрами открытого турнира по дзюдо, который прошёл в Минске в рамках серии турниров Junior Master cup. Соревнования завершились в Минске 12 апреля, сообщается в группе клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
    Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
  • Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
    Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
  • Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
    Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
  • Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
    Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
  • Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
    Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»
  • Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
    Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»

По результатам состязаний пскович Дмитрий Горелкин занял первое место, а Лев Кротов – второе.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров Александра Тимофеева и Тимура Тимофеева. Желаем дальнейших спортивных успехов и ярких выступлений!» – отметили в клубе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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