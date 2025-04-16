Более полутора миллионов рублей перевели жители Псковской области мошенникам

20:46, 16 апреля 2025, ПАИ

Более полутора миллионов рублей перевели жители Пскова, Великих Лук и Невеля мошенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По информации следствия, в апреле некоторым жителям региона поступали звонки от неизвестных лиц, представлявшихся сотрудниками различных организаций. Под предлогами необходимости перевода денег на «безопасный счёт», замены счётчиков в квартирах и погашения кредитов они вводили людей в заблуждение.

Пострадавшие обратились в полицию за помощью. В настоящее время по этим фактам возбуждены уголовные дела, для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводится расследование.