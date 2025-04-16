Продолжается реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря

22:57, 16 апреля 2025, ПАИ

В Стефановской церкви Спасо-Преображенского Мирожского монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты восстанавливают первоначальный вид церкви. Ведутся работы по ремонту кровли и реставрации стен как внутри, так и снаружи этого архитектурного памятника. Значительная часть работ на фасадах уже завершена. Главки куполов храма и звонницы были отреставрированы. Установлены и освящены кресты, покрытые сусальным золотом.

Здание является частью архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Каменная церковь, посвящённая апостолу и мученику архидиакону Стефану, была возведена в 1403–1404 годах. Церковь была перестроена в конце XVII века и освящена в 1713 году. Иконы с изображением Пскова, относящиеся к первой четверти XVII века и к рубежу XVII–XVIII веков, отражают два периода строительства.