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Общество

Продолжается реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря

В Стефановской церкви Спасо-Преображенского Мирожского монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Стефановская церковь. Реставрация. Апрель 2025 года. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты восстанавливают первоначальный вид церкви. Ведутся работы по ремонту кровли и реставрации стен как внутри, так и снаружи этого архитектурного памятника. Значительная часть работ на фасадах уже завершена. Главки куполов храма и звонницы были отреставрированы. Установлены и освящены кресты, покрытые сусальным золотом.

Мирожский монастырь. Начало XX века

Здание является частью архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Каменная церковь, посвящённая апостолу и мученику архидиакону Стефану, была возведена в 1403–1404 годах. Церковь была перестроена в конце XVII века и освящена в 1713 году. Иконы с изображением Пскова, относящиеся к первой четверти XVII века и к рубежу XVII–XVIII веков, отражают два периода строительства.

Каменная кладка в местах вычинки разрушенного камня при реставрационных работах в Стефановской церкви в 2025 году

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