Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ввоз инкубатора из Парагвая запретили в Псковской области

Ввоз инкубатора, предназначенного для искусственного вывода молодняка птицы количеством до 100 яиц, запретили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз находился на складе временного хранения. Сотрудник ведомства установил отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз бывшего в употреблении оборудования из Парагвая в Переславль-Залеский, а также справки уполномоченного органа страны отправления о чистке оборудования, мойке и дезинфекции.

Ввоз инкубатора на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2025

Начальник УФСИН и уполномоченный по правам ребёнка подписали соглашение в Псковской области
16 апреля 2025

Оркестр Росгвардии выступил в Пскове
16 апреля 2025

Марина Гаращенко провела встречу с активом Дедовичского района
16 апреля 2025

509 общественных и дворовых территорий обновили в Псковской области
16 апреля 2025

Продолжается реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря
16 апреля 2025

Псковские студенты узнали об истории промышленных предприятий в рамках проекта «Инженеры Победы»
16 апреля 2025

Шаг в большую политику
16 апреля 2025

Мужской хор ветеранов войны и труда Великих Лук представил новую песню «Солдат Победы»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...