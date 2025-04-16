Ввоз инкубатора из Парагвая запретили в Псковской области

23:28, 16 апреля 2025, ПАИ

Ввоз инкубатора, предназначенного для искусственного вывода молодняка птицы количеством до 100 яиц, запретили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз находился на складе временного хранения. Сотрудник ведомства установил отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз бывшего в употреблении оборудования из Парагвая в Переславль-Залеский, а также справки уполномоченного органа страны отправления о чистке оборудования, мойке и дезинфекции.

Ввоз инкубатора на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.