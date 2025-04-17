Улучшить качество уборки автобусных остановок в Пскове попросил зампред Гордумы

13:55, 17 апреля 2025, ПАИ

Заместитель председателя городской Думы Владимир Воробьев попросил сотрудников УГХ улучшить качество уборки автобусных остановок в Пскове. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городской Думы, речь об это шла на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы.

Кроме того, в преддверии 9 Мая Владимир Воробьёв попросил обратить особое внимание на благоустройство захоронений и памятников.

Также депутаты заслушали отчёт о результатах благоустройства и озеленения Пскова в 2024 году. Представители администрации города отчитались об исполнении плана по капремонту автомобильных дорог, чистке и ремонте колодцев ливневой канализации и водоразборных колонок, ремонте автобусных остановок, высадке цветов, уборке аварийных деревьев, благоустройстве парков и скверов.

«Из бюджета города на посадку цветов выделяется довольно значительная сумма. Кто контролирует выполнение этих работ?» - поинтересовалась депутат Юлия Пожидаева.

«Заключаются контракты, качество исполнения которых отслеживает как служба спецзаказчика, так и наши сотрудники», - ответили представители Управления городского хозяйства.