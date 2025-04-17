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Доклады студентов-медиков ПсковГУ вошли в пятёрку лучших на международной конференции в Петербурге

Доклады студентов института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ вошли в пятёрку лидеров 86-й ежегодной итоговой научно-практической конференции студентов и молодых учёных с международным участием «Актуальные вопросы экспериментальной клинической медицины – 2025». Мероприятие прошло в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

ПсковГУ представили студенты направления «лечебное дело»: пятикурсница Таджадин Шуша Мария Абдель-азиз, а также четверокурсники Ольга Скорнякова, Роман Кудинов и Анастасия Пурина. Будущие врачи представили темы «Персонализированный перенос криоконсервированных эмбрионов по результатам молекулярно-генетического тестирования: революция в лечении бесплодия» и «Современные возможности ВРТ в сохранении фертильности у онкологических пациентов».

Работы были посвящены сохранению фертильности у онкологических пациентов и роли искусственного интеллекта в лечении бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Оба доклада отмечены членами жюри.

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