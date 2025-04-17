С 18 апреля по 17 мая вводится запрет на движение грузовиков по дороге Заполье – Гдов

15:45, 17 апреля 2025, ПАИ

С 18 апреля по 17 мая вводится запрет на движение грузовиков по дороге Заполье – Гдов, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Запрет распространяется на проезд большегрузных транспортных средств массой больше 3,5 тонны. Во время действия ограничений рабочие восстановят песчано-гравийное покрытие дороги.