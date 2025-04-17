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Общество

С 18 апреля по 17 мая вводится запрет на движение грузовиков по дороге Заполье – Гдов

С 18 апреля по 17 мая вводится запрет на движение грузовиков по дороге Заполье – Гдов, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Запрет распространяется на проезд большегрузных транспортных средств массой больше 3,5 тонны. Во время действия ограничений рабочие восстановят песчано-гравийное покрытие дороги.

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