С 18 апреля по 17 мая вводится запрет на движение грузовиков по дороге Заполье – Гдов
С 18 апреля по 17 мая вводится запрет на движение грузовиков по дороге Заполье – Гдов, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Запрет распространяется на проезд большегрузных транспортных средств массой больше 3,5 тонны. Во время действия ограничений рабочие восстановят песчано-гравийное покрытие дороги.
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