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Спорт

Шесть команд примут участие в новом сезоне чемпионата СЗФО по футболу

Шесть команд примут участие в новом сезоне чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу, который стартует 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Шесть команд примут участие в новом сезоне чемпионата СЗФО по футболу. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Среди участников состязаний мурманский «Север», спортшкола «Ленинградец», петербургское «Тосно», «Псков», петрозаводская «ГУОР-Карелия» и «Химик» из Коряжмы.

В нынешнем году поменяется также и формат соревнований. Предстоящий чемпионат пройдёт в два этапа. Первый, во время которого все коллективы сыграют между собой в два круга, продлится с 21 мая по 13 августа. Четвёрка сильнейших пройдёт во второй этап, сохранив только те очки, что они набрали в играх друг с другом. Затем этот квартет с 23 августа по 1 октября проведёт финальный мини-турнир в два круга.

Участники чемпионата параллельно выступят в Кубке Северо-Запада. На стадиях четвертьфинала и полуфинала соперники проведут друг с другом два матча. «Псков» в 1/4 встретится с «Тосно» – первая игра пройдёт 27 мая, а вторая – 19 июля. Победитель этой пары выйдет в полуфинал на спортшколу «Ленинградец».

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