Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек

13:23, 28 сентября 2026, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 6x6 среди девочек до 13 лет. Турнир прошёл на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области





















В соревнованиях участвовали команды из Пскова, Пустошки, Бежаниц и Дедовичей.

По итогам состязаний первое место занял пустошкинский «Метеор», второе – порховская «Шелонь», третье – «Россиянка-красные» из Пскова.

В индивидуальных номинациях Екатерина Березина из «Метеора» признана лучшим вратарём турнира, Виолетта Саперова из «Россиянки» – лучшим защитником, Софья Васильева из клуба «Псков» – лучшим полузащитником, Виктория Фёдорова из «Шелони» – лучшим нападающим, а Милана Иванова из «Метеора» – лучшим игроком.