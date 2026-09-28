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Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек

Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 6x6 среди девочек до 13 лет. Турнир прошёл на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области

В соревнованиях участвовали команды из Пскова, Пустошки, Бежаниц и Дедовичей.

По итогам состязаний первое место занял пустошкинский «Метеор», второе – порховская «Шелонь», третье – «Россиянка-красные» из Пскова.

В индивидуальных номинациях Екатерина Березина из «Метеора» признана лучшим вратарём турнира, Виолетта Саперова из «Россиянки» – лучшим защитником, Софья Васильева из клуба «Псков» – лучшим полузащитником, Виктория Фёдорова из «Шелони» – лучшим нападающим, а Милана Иванова из «Метеора» – лучшим игроком.

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