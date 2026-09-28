Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди девочек
Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 6x6 среди девочек до 13 лет. Турнир прошёл на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
В соревнованиях участвовали команды из Пскова, Пустошки, Бежаниц и Дедовичей.
По итогам состязаний первое место занял пустошкинский «Метеор», второе – порховская «Шелонь», третье – «Россиянка-красные» из Пскова.
В индивидуальных номинациях Екатерина Березина из «Метеора» признана лучшим вратарём турнира, Виолетта Саперова из «Россиянки» – лучшим защитником, Софья Васильева из клуба «Псков» – лучшим полузащитником, Виктория Фёдорова из «Шелони» – лучшим нападающим, а Милана Иванова из «Метеора» – лучшим игроком.
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