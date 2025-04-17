Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более девяти тысяч читателей числятся в Каверинке

Более девяти тысяч читателей числятся в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, рассказала исполняющая обязанности директора учреждения Полина Бабёнышева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Полина Бабёнышева. Фото: ПАИ

Она подчеркнула, что читает много детей.

«Мы проводим очень много мероприятий для привлечения детей к чтению. У нас есть целая серия мероприятий, которая называется «Страна выученных уроков». Мы разработали серию квестов и интерактивных игр по школьной программе. У нас уже очень много школьников прошли через эти квесты. Дети очень активно ходят», – заметила Полина Бабёнышева.

Гостья студии привела пример из своей жизни, как интерактивные программы влияют на детей, поскольку из троих её детей двое не хотят читать.

«В этот Новый год у нас в библиотеке был Рождественский бал на тему «Щелкунчика». После мероприятия мой девятилетний сын прочитал «Щелкунчика» от начала и до конца самостоятельно», – рассказала она.

Афишу мероприятий библиотеки можно найти в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

Основание для укладки асфальта готовят на улице Полковой в Пскове
17 апреля 2025

Псковичка отметила день рождения Всемирного фестиваля молодёжи вместе со всей страной
17 апреля 2025

Новую спецтехнику получили псковские энергетики
17 апреля 2025

Ребёнок пострадал при опрокидывании автомобиля в Локнянском районе
17 апреля 2025

Более девяти тысяч читателей числятся в Каверинке
17 апреля 2025

Екатерина Гончарова: Программа «Земский работник культуры» – важный шаг в развитии культурного пространства
17 апреля 2025

Ольга Татаринова – об отзывах на объекты нацпроектов: Люди часто благодарят
17 апреля 2025

Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ветерану Великой Отечественной войны

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...