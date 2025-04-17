Более девяти тысяч читателей числятся в Каверинке

17:27, 17 апреля 2025, ПАИ

Более девяти тысяч читателей числятся в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, рассказала исполняющая обязанности директора учреждения Полина Бабёнышева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Она подчеркнула, что читает много детей.

«Мы проводим очень много мероприятий для привлечения детей к чтению. У нас есть целая серия мероприятий, которая называется «Страна выученных уроков». Мы разработали серию квестов и интерактивных игр по школьной программе. У нас уже очень много школьников прошли через эти квесты. Дети очень активно ходят», – заметила Полина Бабёнышева.

Гостья студии привела пример из своей жизни, как интерактивные программы влияют на детей, поскольку из троих её детей двое не хотят читать.

«В этот Новый год у нас в библиотеке был Рождественский бал на тему «Щелкунчика». После мероприятия мой девятилетний сын прочитал «Щелкунчика» от начала и до конца самостоятельно», – рассказала она.

Афишу мероприятий библиотеки можно найти в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».