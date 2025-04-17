Как представители центров «Мой бизнес» отреагировали на псковский медиапроект «Кофемолка», рассказала Анастасия Иванова

19:00, 17 апреля 2025, ПАИ

Медиапроект «Кофемолка» центра «Мой бизнес» Псковской области презентовали на V Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». О том, какую оценку ему дали представители организаций, рассказала руководитель областного бизнес-объединения Анастасия Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставила руководитель центра «Мой бизнес» по Псковской области Анастасия Иванова



Фото: предоставила руководитель центра «Мой бизнес» по Псковской области Анастасия Иванова



Фото: предоставила руководитель центра «Мой бизнес» по Псковской области Анастасия Иванова



Фото: предоставила руководитель центра «Мой бизнес» по Псковской области Анастасия Иванова







Проект «Кофемолка» вошёл в четвёрку финалистов в номинации «Лучший медиапроект» – такое решение вынесли представители центров «Мой бизнес» со всей России. «Порядка 20 регионов подавали заявки в данную номинацию в этом году. Первый этап конкурса проходил как голосование коллег из центров «Мой бизнес» других регионов, то есть мы голосовали друг за друга, за понравившиеся практики и кейсы», – объяснила собеседница ПАИ.

«Кофемолка» прошла в финал не просто так – коллеги местного центра «Мой бизнес» высоко оценили проделанную работу. «Коллеги отметили, что наш проект – новый, нестандартный формат интервью. У нас нет классического ведущего, нет банальных вопросов – это свободный разговор с предпринимателем за чашечкой кофе», – подчеркнула спикер.

Она также добавила, что, помимо новаторского формата, представители организаций обращали внимание на количественные показатели: «Среднее количество просмотров нашей программы составляет около 40 тысяч – и это очень хороший показатель вовлечённости».

Проекты финалистов уже презентовали на форуме, а итоги премии подведут этим летом. «Будем ждать, что наш проект получит свою награду», – выразила надежду Анастасия Иванова.

Добавим, что участниками форума стали руководители инфраструктуры, представители МСП, профильных региональных органов власти и приглашённые эксперты, в том числе заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и министр экономического развития Максим Решетников.

Напомним, что выпуски «Кофемолки» выходили на сайте Псковского агентства информации.