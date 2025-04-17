Ребёнок пострадал при опрокидывании автомобиля в Локнянском районе

17:28, 17 апреля 2025, ПАИ

Ребёнок пострадал при опрокидывании автомобиля у деревни Орешково в Локнянском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от госпитализации отказался. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение.

На месте работают сотрудники ГАИ и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.