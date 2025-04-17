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Общество

Ребёнок пострадал при опрокидывании автомобиля в Локнянском районе

Ребёнок пострадал при опрокидывании автомобиля у деревни Орешково в Локнянском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от госпитализации отказался. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение.

На месте работают сотрудники ГАИ и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.

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