Ребёнок пострадал при опрокидывании автомобиля в Локнянском районе
Ребёнок пострадал при опрокидывании автомобиля у деревни Орешково в Локнянском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель от госпитализации отказался. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение.
На месте работают сотрудники ГАИ и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
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