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Экономика

В России сократят параллельный импорт товаров

Российские власти планируют сократить поток параллельного импорта в страну, пишет газета «Известия».

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На начальном этапе в 2022 году Минпромторг РФ разрешал импорт целых категорий продукции – одежды, фармацевтических товаров, парфюмерии, алкоголя, обуви или косметики. В этих группах допускались исключения для брендов, которые продолжали работать в России или поставляли товары напрямую. Теперь подход изменится: параллельный импорт будет разрешён только для ограниченного перечня марок, а не для товарных категорий в целом, уточнил источник «Известий».

Ограничение этого канала ввоза неслучайно: российские производители постепенно насыщают рынок собственной продукцией и в ряде секторов способны полностью удовлетворить спрос потребителей, подчеркнул собеседник издания.

Новый приказ министерства ожидается в конце апреля – начале мая, уточнили два источника издания. В ведомстве подтвердили эту информацию, отметив, что документ уже направлен на регистрацию в Минюст.

Ранее заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева рассказала ПАИ, что предприятия региона эффективно занимаются импортозамещением. «Уход иностранных компаний отрицательно на экономике региона не отразился. Позитивного много», – подчеркнула она.

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