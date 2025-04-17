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Общество

Движение ограничат на участке дороги в Локнянском округе из-за подготовки к Кубку по ралли

Индивидуальные тренировочные сборы в рамках подготовки к шестому этапу Кубка России по ралли пройдут на территории Локнянского муниципального округа в субботу, 19 апреля. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём Telegram-канале

Фото: ПАИ

В связи с этим с 10:00 до 18:00 будет временно ограничено движение транспорта на участке дороги от деревни Анциферово до деревни Антипово.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты с учётом изменений в организации дорожного движения.

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