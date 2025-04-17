Движение ограничат на участке дороги в Локнянском округе из-за подготовки к Кубку по ралли

20:12, 17 апреля 2025, ПАИ

Индивидуальные тренировочные сборы в рамках подготовки к шестому этапу Кубка России по ралли пройдут на территории Локнянского муниципального округа в субботу, 19 апреля. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём Telegram-канале

В связи с этим с 10:00 до 18:00 будет временно ограничено движение транспорта на участке дороги от деревни Анциферово до деревни Антипово.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты с учётом изменений в организации дорожного движения.