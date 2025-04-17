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Общество

Романа Боровского назначили судьёй Псковского городского суда по указу президента РФ

Романа Боровского назначили судьёй Псковского городского суда. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Он был назначен указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 17 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что были назначены прокуроры Новосокольнического и Опочецкого районов.

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