Романа Боровского назначили судьёй Псковского городского суда по указу президента РФ

22:25, 17 апреля 2025, ПАИ

Романа Боровского назначили судьёй Псковского городского суда. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Он был назначен указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 17 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что были назначены прокуроры Новосокольнического и Опочецкого районов.