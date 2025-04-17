Венера в знаках: как соблазнить мужчину, почему не всем нравится обнажёнка и в чём ошибся знаменитый психолог

23:45, 17 апреля 2025, ПАИ

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова учит наших читательниц плохому. Ну, или хорошему. Это как посмотреть. В сегодняшней статье речь о том, как создать привлекательный образ для своего мужчины, основываясь на знаке его Венеры.

Попался на глаза отрывок интервью с Михаилом Лабковским. Ведущая Елена Ханга спрашивает у психолога, почему женщина – серая мышка зачастую выглядит гораздо сексуальнее, чем вычурная красавица. Михаил начинает рассуждать, что слишком откровенный наряд может вызвать отторжение, ведь интересно то, что скрыто, а не лежащее на поверхности.

Михаил Лабковский хоть и гуру психологии, но совершает типичную ошибку: свой личный опыт и предпочтения принимает за аксиому. Вообще-то, критерии привлекательности как у мужчин, так и у женщин разные. Не хочется писать очевидные банальности, что одним нравятся брюнетки, а другим блондинки. С точки зрения астрологической матчасти привлекательный женский образ у мужчины зависит от положения планеты Венеры в его гороскопе. У женщины предпочтения формирует Марс, не зря эти две планеты называются гендерными.

Я подумала, что у Михаила Лабковского Венера должна быть расположена в одном из земных знаков. Мои любовь к астрологии и исследовательский зуд сразу начали требовать подтверждения моих предварительных выкладок. Благо сделать это легко. Я загуглила дату и место рождения Михаила (17 июня 1961 года, Москва) и построила его гороскоп. Время рождения в данном случае не имеет принципиального значения, потому что Венера меняет знак приблизительно раз в месяц. У Михаила она находится в знаке Тельца. Тут хочу дать небольшое пояснение, что знак Венеры не равен солнечному знаку. Венера может быть в одном знаке с Солнцем, а может быть в одном из соседних. Солнечный знак Михаила Лабковского – Близнецы. Когда мы говорим «я по гороскопу Овен» или «я Водолей», мы как раз подразумеваем знак своего Солнца. Помимо Солнца, в гороскопе ещё девять планет, и все они находятся в каких-то знаках.

Так вот, конечно, мужчина с Венерой в Тельце предпочитает натуральность и мягкость. Для него привлекательна естественная красота. А излишняя откровенность, перебор в части макияжа или обнажёнка мужчину с земной Венерой будут отпугивать. В отличие, к примеру, от Венеры в Скорпионе. Там любая провокация и нарочитая сексуальность служат лучшей приманкой. А например, мужчина с Венерой во Льве на серую мышку никогда не взглянет, для него принципиальное значение как раз имеет яркость внешнего образа. Венере в Тельце могут нравиться очень пышные формы, но они должны быть целомудренно прикрыты. Кстати, Михаил Лабковский не раз говорил о том, что вес женщины не оказывает влияния на её сексуальность. Думаю, многие с этим бы поспорили.

Венера в гороскопе Михаила Лабковского очень напряжённая (конфликтует с другими планетами), и это всегда будет создавать трудности в отношениях с противоположным полом. Самый сложный аспект, по моему мнению, в гороскопе Лабковского – это Венера в оппозиции с Нептуном. Это заставляет выбирать недоступных женщин. И Михаил сам писал и рассказывал, что много лет любил одну женщину, добивался её расположения в надежде на взаимность, но она в итоге вышла замуж не за него.

Но любое напряжение в гороскопе – это потенциальная зона роста. Михаил свои баги преодолел и теперь успешно помогает другим.

Вы тоже сможете узнать, в каком знаке находится Венера вашего избранника, если построите его гороскоп. Сделать это очень просто: в интернете масса бесплатных астропроцессоров. Вбиваете в любом поисковике «построить натальную карту онлайн с расшифровкой», открываете ссылку, находите таблицу, куда нужно вбить данные, строите гороскоп и узнаете знак Венеры. Потом можно делать примерно следующий запрос: «Венера в Овне у мужчины» или «Венера в Козероге, какие женщины ему нравятся». Информации на тему в Сети предостаточно, будут не только описания, но и подборки с картинками. Мужчины могут сделать то же самое, почитав о женском Марсе.

Кстати, если ваш мужчина настойчиво хочет вас переодеть, это необязательно означает, что он тиран, самодур и абьюзер. Вполне вероятно, что вы просто не попали в образ его Венеры. Переодеваться или нет и вообще в какой степени менять свой образ, чтобы не утратить чувство идентичности и комфорта, решать, безусловно, только вам.