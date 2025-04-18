​Минимальный продуктовый набор для пасхального стола в Псковской области оказался самым дешёвым в СЗФО

07:46, 18 апреля 2025, ПАИ

Минимальный продуктовый набор для пасхального стола в Псковской области оказался самым дешёвым в Северо-Западном федеральном округе. Такие данные приводит Центр стратегических разработок, который выпустил Индекс «Пасхи», сравнив стоимость ингредиентов в регионах страны для приготовления «обязательных блюд» пасхального стола – кулича, яий и творожной пасхи.

В Псковской области этот минимум обойдется в 480,25 рублей. Это дешевле, чем в среднем по России. Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола на семью в России в 2025 году составила 495 рублей 35 копеек. Рост стоимости по отношению к прошлогодней Пасхе составил 11,7%.

Дороже праздничный стол в СЗФО, не считая Санкт-Петербурга (593 рубля), обойдётся в Мурманской области (583 рубля).

Из федеральных округов дешевле всего приготовление к Пасхе обойдется в Приволжском федеральном округе – 428 рублей 6 копеек.

Самый же низкий рост цен на необходимый набор продуктов – 9,1%, – в ЦФО. Дороже всего продукты обойдутся в Дальневосточном федеральном округе – 646 рублей 84 копейки.

В топ российских регионов по самой минимальной стоимости вошли: Республика Мордовия (397,28 рублей) – единственный регион, где стоимость менее 400 рублей, Пензенская область (402,43 рубля), Чувашская Республика (409,29 рублей), Кировская область (412,35 рублей), Нижегородская область (414,57 рубля рублей).

Индекс сделан из расчета на среднестатистическую семью из 4 человек.