В галерее «Дом на Набережной» откроется выставка в честь 20-летия движения «ПсковАРТ»

13:16, 18 апреля 2025, ПАИ

23 апреля в галерее «Дом на Набережной» (Советская набережная, 9) в Пскове откроется выставка «ПсковАРТ – нам 20 лет», посвящённая юбилею движения. Об этом ПАИ сообщили организаторы выставки.

Псковское региональное общественное движение «ПсковАРТ» образовано в 2005 году. Оно объединило псковских художников, чьи творческие мастерские расположены в Доме купца Сафьянщикова.

Дом Сафьянщикова художники занимают с 1986 года, что спасло памятник архитектуры регионального значения от разрушения. Дом в стиле русской эклектики второй половины XIX века не стал руинами, а превратился в место неформальной творческой жизни Пскова.

Дом Сафьянщикова включен в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Сегодня в помещениях размещаются творческие мастерские 15 художников, мастерская авторской керамики, галерея современного искусства «Дом на Набережной», где члены «ПсковАРТа» осуществляют разнообразные выставочные проекты – от местных до международных. В подвальном помещении находится мастерская «Школа кузнецов».

В 2024 году на первом этаже дома была открыта комната купеческого быта «Сафьянщиковы».

«Участников Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» объединяет не общность стиля, а общность судьбы: саморазвивающееся творчество и свобода многообразия – главные достоинства «ПсковАРТа» и характерологические черты создаваемого культурного пространства внутри Дома купца Сафьянщикова и вне его, – отметили организаторы выставки. – Сам Дом Сафьянщикова – интересный многослойный памятник гражданской архитектуры, уцелевший в войну и расположенный на берегу реки Великой в одном из красивейших мест города, – обрел новую жизнь, стал центром притяжения для творческих активностей горожан».

Движение «ПсковАРТ» развивает псковское изобразительное искусство, художники работают в различных направлениях современного искусства. Они часто обращаются к традиционному пейзажу, исследуя псковскую историю, изображая замечательную псковскую природу и городские ландшафты. Однако приоритетное направление отдают инновационным направлениям в искусстве: например, треш-арту – превращению переработанных материалов в потрясающие произведения искусства; мультидисциплинарному искусству, произведения которого включают в себя элементы живописи, скульптуры, интерактивных технологий.

«ПсковАРТ» поддерживает современное кузнечное дело и наивное искусство.

Художники «ПсковАРТа» участвуют в проектах, имеющих социальную значимость. Три проекта были поддержаны правительством Псковской области и получили финансирование. В 2022 году был реализован проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Петровские бастионы на реке Великой».

С 2008 года «ПсковАРТ» сотрудничает с Музеем нонконформисткого искусства, Арт-Центром Пушкинская-10 (Санкт-Петербург). В большом зале музея «ПсковАРТ» показывал персональные выставки художников – членов движения: Анатолия Жбанова, Владимира Бердышева, Эдуарда Шарипова, Ильи Семина. «ПсковАрт» участвовал в различных творческих проектах музея, также в фестивалях современного искусства Арт-Центра «Пушкинская-10».

«ПсковАРТ» принимал в различные годы участие в выставочных проектах ЦВЗ Манеж (Санкт-Петербург): так, в 2024 году художники «ПсковАРТа» приняли участие в проекте «Ковчег–21 век», который был наиболее посещаем среди выставок современного искусства.