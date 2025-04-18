20 апреля автобусы в Пскове будут ходить по новым маршрутам

13:28, 18 апреля 2025, ПАИ

В связи с проведением в Пскове соревнований по бегу «Псковский марафон - 2025» 20 апреля с 6:00 до 16:00 закроется движение по улице Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Вокзальной. Об этом ПАИ сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобусы № 2, 107, 205, 207, 350 будут следовать по улице Советской, Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 6 проследуют по Советской и Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 8, 8А, 19 проследуют по Советской, Вокзальной (с заездом на вокзал), по Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы № 11 при следовании на ж/д вокзал будут следовать от остановки «Летний сад» по Октябрьскому проспекту до улицы Вокзальной, далее по Вокзальной на вокзал. От ж/д вокзала автобус проследует по Вокзальной и Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.