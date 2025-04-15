20 апреля в связи с марафоном центр Пскова будет закрыт для автомобилей

08:14, 15 апреля 2025, ПАИ

20 апреля с 6:00 до 16:00 в связи с соревнованиями «Псковский марафон - 2025» центр города будет закрыт для автомобилей, сообщили ПАИ в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Движение будет запрещено:

- по улице Спортивной на участке от улице Гражданской до улицы Кузнецкой;

- по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта;

- по улице Кремль;

- по улице Профсоюзной;

- по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы;

- по улице Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до улицы Гагарина;

- по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской и на участке от улицы Калинина до улицы Советской.

На время проведения соревнований в качестве объездов определены: улица Гражданская, Октябрьский проспект, улица Калинина, улица Стахановская, улица Вокзальная, улица 128-й Стрелковой Дивизии. В Музейном переулке будет организовано двустороннее движение.

Раннее сообщалось, что организаторы Псковского марафона досрочно закрыли регистрацию участников.