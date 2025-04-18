Когда опустятся ставки по рыночной ипотеке: прогноз эксперта

12:54, 18 апреля 2025, ПАИ

Уже к концу мая этого года ставки по рыночным ипотечным программам могут опуститься до 25 %, сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в рамках конференции «Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности».

На сегодняшний день, по словам эксперта, на рынке активно расходится информация, что банки начинают снижать ставки. «Думаем, что этот тренд продолжится и рыночную ставку ниже 25 % мы увидим уже к концу мая», – добавил он.

Согласно презентации Анатолия Попова, в марте средняя ставка по рыночной ипотеке достигла 28,5 %, а уже в апреле снизилась до 26,9 %. Он также отметил, что в первом квартале текущего года продажи ипотеки сократились на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако при этом нельзя сказать, что ипотека встала.

Добавим, что в эпоху высоких ставок россияне всё чаще стали брать кредиты под залог жилья. Так, около 30 % заёмщиков берут такие кредиты, чтобы сделать ремонт в заложенной недвижимости, а ещё 25 % с помощью заёмных средств закрывают старые долги.