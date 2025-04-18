Факты фиктивной регистрации шестерых иностранцев выявили в Псковской области
Трёх жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По имеющимся данным, 49-летняя безработная женщина в апреле оформила гражданку Таджикистана в Невеле без её фактического пребывания по месту регистрации. 51-летняя жительница Великих Лук в январе фиктивно зарегистрировала трёх граждан Молдавии, а в одной из деревень Порховского района в марте 42-летняя безработная псковичка фиктивно оформила двух граждан Азербайджана.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.
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