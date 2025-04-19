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Происшествия

Потолок обрушился в подъезде многоквартирного дома в Пскове

Следственные органы проводят проверку по факту обрушения потолка в подъезде двухэтажного дома на 5-м переулке Псковстроя в сегодня, 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По предварительным данным, обрушение потолка произошло в ночь с 18 на 19 апреля. Сообщается, что никто из жильцов не пострадал.

Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению о возможном нарушении прав жильцов. В ходе неё будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации.

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