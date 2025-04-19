В России снизились средние сроки накопления на квартиру

10:18, 19 апреля 2025, ПАИ

Cроки накопления на жилье без ипотеки в России сократились, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Чтобы накопить на квартиру в среднем теперь требуется 5,6 лет вместо 5,9 года, на частный дом – 7,1 года вместо 8 лет. Замедление роста цен на недвижимость при росте зарплат делает жилье доступнее, пояснил эксперт.

Аналитики рассчитали, сколько времени нужно россиянину, чтобы накопить на жилье на вторичном рынке без кредитов. Расчеты учитывают, что вся зарплата (в среднем 86 582 руб./мес. по данным Росстата) идёт на накопления, без расходов на питание, жилье и другие нужды. Средняя цена квартиры составляет 5 841 262 руб. Накопить на дом сложнее из-за более высокой стоимости, но и этот срок сократился благодаря текущей динамике цен и доходов.