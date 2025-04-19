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Псковичи стали победителями областного первенства по баскетболу

Псковичи стали победителями первенства Псковской области по баскетболу среди юношей 2007-2009 годов рождения, которое прошло в Пскове 16 и 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Великолукские баскетболисты заняли второе место. Фото: Федерация баскетбола Великих Лук

Всего в соревнованиях участвовали четыре команды из Пскова, Великих Лук, Новосокольников и Дно.

Псковичи выиграли золото соревнований, великолукские воспитанники спортшколы «Экспресс» заняли второе место, а замкнули тройку лидеров баскетболисты из Новоскольников.

«Все призеры и победитель были награждены кубками, медалями и дипломами», – отметили в федерации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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