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Псковичи стали призёрами чемпионата СЗФО войск национальной гвардии России

Псковичи стали призёрами чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) войск национальной гвардии России. Соревнования прошли в Пскове с 16 по 18 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.

Псковичи стали призёрами чемпионата СЗФО войск Национальной гвардии России. Фото предоставил Олег Лаптев

В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из 14 команд.

В весе до 67 килограммов серебро выиграл пскович Алексей Белавин. Александр Абрамов стал вторым в весе до 80 килограммов. Мурат Юлдашев стал победителем в весовой категории до 92 килограммов.

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