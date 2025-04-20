Псковичи стали призёрами чемпионата СЗФО войск национальной гвардии России
Псковичи стали призёрами чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) войск национальной гвардии России. Соревнования прошли в Пскове с 16 по 18 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.
В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из 14 команд.
В весе до 67 килограммов серебро выиграл пскович Алексей Белавин. Александр Абрамов стал вторым в весе до 80 килограммов. Мурат Юлдашев стал победителем в весовой категории до 92 килограммов.
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