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Общество

Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл в Себежском районе

Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл в Сосновоборском доме-интернате. Об этом пишет газета «Призыв».

  • Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»

Мероприятие провели библиотекарь Сосновоборской библиотеки Надежда Королёва и сотрудник интерната Наталья Лукина.

«Жители интерната разукрашивали пасхальные яйца, а главное, общались. Желаем им здоровья, хорошего настроения», – отметили в газете.

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