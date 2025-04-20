Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл в Себежском районе

15:14, 20 апреля 2025, ПАИ

Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл в Сосновоборском доме-интернате. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»







Мероприятие провели библиотекарь Сосновоборской библиотеки Надежда Королёва и сотрудник интерната Наталья Лукина.

«Жители интерната разукрашивали пасхальные яйца, а главное, общались. Желаем им здоровья, хорошего настроения», – отметили в газете.