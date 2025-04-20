Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл в Себежском районе
Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл в Сосновоборском доме-интернате. Об этом пишет газета «Призыв».
Мероприятие провели библиотекарь Сосновоборской библиотеки Надежда Королёва и сотрудник интерната Наталья Лукина.
«Жители интерната разукрашивали пасхальные яйца, а главное, общались. Желаем им здоровья, хорошего настроения», – отметили в газете.
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