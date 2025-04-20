Пскович выиграл третью золотую медаль Донской регаты

15:39, 20 апреля 2025, ПАИ

Пскович Павел Сорин стал победителем всероссийских соревнований по академической гребле «Донская регата» в парной четвёрке. Состязания завершились в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент ПАИ.

В зачёте соревновалось всего два экипажа. Сорин вместе с представителями Ростовской области обогнал другую команду Ростовской области.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 17 регионов страны.

Ранее пскович завоевал золото в одиночке и четвёрке без рулевого.

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