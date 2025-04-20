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Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по карате, а также межрегиональные соревнования «Звёзды Северо-Запада» прошли в Череповце 19–20 апреля. Команда псковских каратистов принимала участие в составе сборной Псковской области. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Фото: Антон Потебня

Всего псковские спортсмены завоевали 21 медаль, из которых семь – золотые, три – серебряные, 11 – бронзовые.

  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня
  • Псковичи стали призёрами первенства Северо-Запада по карате
    Фото: Антон Потебня

Золото в своих категориях получили Матвей Силищев, Алексей Буравлев, Павел Антонов, Дмитрий Курасов, Александр Иванов, Василиса Кугут, Давид Волин, серебро – Иван Шевчук, Алиса Ворсюченко, София Котова, бронзу – Олег Куприянчик, Александр Иванов, Дмитрий Курасов, Иван Семёнов, Алиса Ворюченко, Алексей Буравлев, Марк Меньших, Артём Аветян, Иван Семёнов, Артемий Лебедев и Григорий Постобаев.

«Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа – одни из основных стартов в сезоне, к которым готовятся спортсмены. Тренерский штаб остался доволен результатами выступлений. Всегда остаётся над чем работать и куда расти. Команда обязательно сделает работу над ошибками и будет работать дальше», – подчеркнул Антон Потебня.

До конца соревновательного сезона у каратистов ещё запланированы выездные и домашние соревнования, уточнил председатель федерации.

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