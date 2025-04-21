Несколько домов, детский сад, диспансер и спорткомплекс останутся без воды в Великих Луках 22 апреля

11:49, 21 апреля 2025, ПАИ

Водоснабжение временно отключат в нескольких зданиях на улице Сибирцева и проспекте Ленина в Великих Луках во вторник, 22 апреля, с 9:00 в связи с ремонтными работами. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации со ссылкой на предприятие «Водоканал».

Воды не будет в домах № 25, 27, 20, 18, 21 на улице Сибирцева, в домах № 6, 8, 10/29, 12/22, 14 на проспекте Ленина, детском саду № 27 (проспект Ленина, 8а), противотуберкулёзном диспансере (улица Сибирцева, 23), спортивном комплексе (проспект Ленина, 6а), кафе «Чебуречная» (проспект Ленина, 12/22).

Водоснабжение восстановят после окончания работ.