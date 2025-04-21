На исправительные работы отправится порхович за покупку наркотиков

13:23, 21 апреля 2025, ПАИ

Житель Порховского района предстал перед судом за незаконную покупку наркотиков, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в декабре 2024 года молодой человек незаконно купил и хранил для личного употребления 0,8 грамма наркотика, который забрал из тайника-закладки на одной из улиц Пскова.

Однако на железнодорожных путях железнодорожного перегона станций Любятово - Запсковье его задержали сотрудники транспортной полиции и изъяли наркотик.

Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.