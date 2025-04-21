Приставы помогли гдовичу восстановиться на работе и отсудить более 400 тысяч рублей за вынужденные прогулы

14:10, 21 апреля 2025, ПАИ

Приставы помогли гдовичу восстановиться на работе и отсудить более 400 тысяч рублей за вынужденные прогулы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Гдович работал руководителем отдела продаж на предприятии по разведению пресноводных рыб, а также выращиванию пресноводных ракообразных. Однако он заметил, что ему уже два месяца не выплачивают зарплату, а гендиректор перестал выходить на связь. Через «Госуслуги» он узнал, что был уволен якобы по своей инициативе, и решил обратиться с иском о восстановлении нарушенных трудовых прав.

В суде было установлено, что работодатель нарушил установленный законодательством порядок увольнения, а также не смог предоставить суду доказательств нарушения работником трудового распорядка.

В связи с этим приказ о расторжении трудового договора за прогул был признан незаконным. Судья обязал восстановить гдовича на работе и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.

Судебный пристав-исполнитель Гдовского района уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ. Однако в добровольный срок должник не исполнил требование суда, и сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 30 тысяч рублей.

Чтобы избежать негативных последствий, гдовича восстановили в прежней должности и выплатили зарплату в 435 тысяч рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.