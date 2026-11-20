«Письма счастья» за встречку: как не потерять права на улице Алмазной и Леона Поземского

09:46, 20 ноября 2026, ПАИ

После изменения схемы движения на перекрестке в районе улицы Алмазной автомобилисты массово начали нарушать правила. Причина – выезд на полосу встречного движения там, где теперь организовано одностороннее движение. Как не нарушить ПДД и не лишиться прав, выяснил «Первый Псковский».

Главная зона риска – заезд на АЗС. Разбираем самые распространенные сценарии, в которых автомобилисты могут нарушить правила.

Сценарий № 1. Ловушка на въезде к заправке со стороны Алмазной

Как делать нельзя:

Многие водители по привычке, выезжая с улицы Алмазной, пытаются напрямую заехать на заправку. Так делать нельзя: это выезд на встречную полосу на участке с односторонним движением. Часть 3 статьи 12.16 КоАП РФ устанавливает ответственность за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением – штраф 7 500 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Как правильно ехать:

Выезжаете с улицы Алмазной и на перекрестке поворачиваете направо – в сторону мясокомбината. Там теперь организовано одностороннее движение.

Сразу после поворота перестраиваетесь в крайний левый ряд.

Поворачиваете налево за скейт-парком. Там есть специальная полоса для его объезда.

Обогнув скейт-парк, выезжаете на улицу Шоссейную. Здесь также организовано одностороннее движение.

Перестраиваетесь в крайний левый ряд и только после этого заезжаете на заправку.

Важно! Обратите внимание на въезд: заезжать на территорию АЗС нужно через въезд, а не через выезд. Не путайте потоки. Если вы заедете со стороны выезда, это также могут расценить как движение по встречной полосе.

Не пытайтесь проехать «по-старому». Схема движения изменилась, инспекторы фиксируют нарушения. Лучше сделать лишний круг по правильной траектории, чем остаться без прав на полгода.

Сценарий № 2. Заезд с улицы Леона Поземского – только через объезд скейт-парка справа

Как делать нельзя:

Многие водители по привычке, двигаясь по улице Леона Поземского со стороны центра, пытаются заехать на заправку напрямую – мимо мясокомбината, слева от скейт-парка. Теперь здесь организовано одностороннее движение, поэтому такой маневр означает выезд на встречную полосу.

За это предусмотрен штраф 7 500 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Как правильно ехать:

Двигаясь по улице Леона Поземского, объезжаете скейт-парк с правой стороны, а не с левой, как в первом сценарии.

После объезда скейт-парка перестраиваетесь в крайний левый ряд.

Заезжаете на заправку там же, где и раньше, но теперь – со стороны улицы Шоссейной.

Важно! Не путайте въезд с выездом. Выезд с заправки по-прежнему организован в прежнем месте. Заезжать через него категорически нельзя.

Если сомневаетесь в правильности маневра, лучше проехать дальше и сделать круг, чем потом доказывать в суде, что вы не заметили знак. Инспекторы уже фиксируют десятки подобных нарушений.

Ранее сообщалось, что в Пскове на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной открыли новую схему движения.