Азиатский хищник потеснил волков и лисиц в Псковской области

08:50, 20 ноября 2026, ПАИ

Енотовидная собака стала частым гостем фотоловушек Полистовского заповедника. Этот хищник, родиной которого является юг Азии, за несколько десятилетий прочно обосновался в экосистемах Северо-Запада России. О необычном для местной фауны звере рассказали сотрудники заповедника.

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) относится к семейству псовых и считается примером биологической инвазии – распространения вида за пределами его исторического ареала.

В Северо-Западной России эти животные появились в 1930-х годах. Их намеренно выпускали в дикую природу, чтобы «обогатить» местную фауну: мех енотовидной собаки представлял значительный экономический интерес.

Благодаря высокой способности приспосабливаться к разным условиям звери успешно освоили новые территории. Сегодня в Псковской области их численность заметно превышает количество других представителей семейства псовых. По среднемноголетним данным, в регионе насчитывается 9 578 енотовидных собак, 3 489 лисиц и 257 волков.

Однако успешное распространение вида не означает, что жизнь этих животных в дикой природе безопасна. Согласно исследованиям, в Псковской, Вологодской и Тверской областях общий уровень травматизма енотовидных собак превышает 43 %. Основная причина – агрессивные столкновения с барсуками и лисицами, возникающие из-за конкуренции за норы. До трёхлетнего возраста доживают только 9 % енотовидных собак.