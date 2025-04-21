Псковская область станет площадкой окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

15:20, 21 апреля 2025, ПАИ

Псковская область станет площадкой окружных сборов и окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Мероприятия пройдут на территории Петровского парка в Великих Луках с 18 по 23 июня.

В прошлом году окружной этап «Зарницы» также проходил в Великих Луках и объединил 19 команд из 11 регионов СЗФО.

«Зарница 2.0» – это Всероссийская военно-патриотическая игра в современном формате с применением цифровых технологий. Её задача – дать возможность молодёжи проявить себя, сформировать у ребят навыки, отвечающие современным вызовам, среди которых – работа с киберугрозами, БПЛА, распознавание фейковых новостей.