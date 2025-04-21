До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 22 апреля

16:08, 21 апреля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 22 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +15 до +20 градусов, по югу области до +23 градусов.

Атмосферное давление будет низким.