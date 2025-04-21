До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 22 апреля
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 22 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +15 до +20 градусов, по югу области до +23 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Безграничная любовь к России: внучка псковского лётчика-испытателя переехала в Псков из Южной Африки
Псковская область станет площадкой окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»