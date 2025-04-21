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Общество

До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 22 апреля

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 22 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +15 до +20 градусов, по югу области до +23 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 22 апреля
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