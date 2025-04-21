Жителей Псковской области приглашают на всероссийский проект «Истоки. Школа»

16:58, 21 апреля 2025, ПАИ

Принять участие во всероссийском проекте «Истоки. Школа» приглашают жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Главная тема проекта в этом году – юбилейная годовщина победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. Всего будет организовано пять специальных смен.

Образовательные заезды 2025 года:

«Наследники Победы» подготовлен для специалистов, которые работают в сфере сохранения исторической памяти, а также противодействуют искажению фактов. Он пройдёт с 4 по 8 июня;

«Древние города» посвящён развитию малых исторических городов и сохранению их культурного наследия. Состоится с 13 по 17 июня;

«Наследие мастеров» нацелен на передачу опыта реставрации памятников русской архитектуры и искусства. Методики будут представлены от известных отечественных специалистов. Заезд пройдёт с 22 по 26 июня;

«Русское слово» посвящён проблемам современной русской речи, а также знакомству с международным проектом «Послы русского языка в мире». Будет организован с 1 по 5 июля;

заезд «Забота» состоится с 10 по 14 июля. Он объединяет семьи военнослужащих и волонтёров, участвующих в гуманитарных акциях. Они обсудят проблемы оказания помощи нуждающимся.

Зарегистрироваться можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России».