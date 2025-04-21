Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителей Псковской области приглашают на всероссийский проект «Истоки. Школа»

Принять участие во всероссийском проекте «Истоки. Школа» приглашают жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Фото предоставлено комитетом по молодёжной политике

Главная тема проекта в этом году – юбилейная годовщина победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. Всего будет организовано пять специальных смен.

Образовательные заезды 2025 года:

  • «Наследники Победы» подготовлен для специалистов, которые работают в сфере сохранения исторической памяти, а также противодействуют искажению фактов. Он пройдёт с 4 по 8 июня;
  • «Древние города» посвящён развитию малых исторических городов и сохранению их культурного наследия. Состоится с 13 по 17 июня;
  • «Наследие мастеров» нацелен на передачу опыта реставрации памятников русской архитектуры и искусства. Методики будут представлены от известных отечественных специалистов. Заезд пройдёт с 22 по 26 июня;
  • «Русское слово» посвящён проблемам современной русской речи, а также знакомству с международным проектом «Послы русского языка в мире». Будет организован с 1 по 5 июля;
  • заезд «Забота» состоится с 10 по 14 июля. Он объединяет семьи военнослужащих и волонтёров, участвующих в гуманитарных акциях. Они обсудят проблемы оказания помощи нуждающимся.

Зарегистрироваться можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 апреля 2025

Занесённого в Красную Книгу орлана-белохвоста сфотографировали в Полистовском заповеднике
21 апреля 2025

Девять клещей-возбудителей боррелиоза обнаружили в Псковской области
21 апреля 2025

О трендах в найме сотрудников рассказала директор по персоналу псковской компании
21 апреля 2025

Школьница из Новоржевского округа вышла в финал конкурса «История местного самоуправления моего края»
21 апреля 2025

Энергетики обновили подсветку стелы Героям Великой Отечественной войны в Печорах
21 апреля 2025

Магнитные бури накроют Землю на несколько дней
21 апреля 2025

Фонтан у детской школы искусств открыли в Невеле
21 апреля 2025

Жителей Псковской области приглашают на всероссийский проект «Истоки. Школа»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...