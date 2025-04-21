HR-директор псковской компании рассказала о трудоустройстве зумеров

19:05, 21 апреля 2025, ПАИ

Отличается ли подход HR-менеджеров при трудоустройстве сотрудников разных возрастов, рассказала директор по персоналу компании «ИВА» Ирина Митрофанова в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 апреля.

«Работодатель должен учитывать, что для нового поколения кандидатов очень важны моменты личной свободы, баланса между работой и личной жизнью», – рассказала гостья студии. Несмотря на это, собеседница «Серебряного дождя» только однажды столкнулась с ситуацией, когда молодой кандидат наотрез отказался приходить на работу к девяти утра только потому, что ему это неудобно. «У нас в компании молодой коллектив. Около 80 % наших сотрудников – молодые сотрудники и девушки с детьми. Мы не боимся брать на работу молодых мам: в категории сотрудников это одни из самых трудолюбивых людей», – подчеркнула Ирина Митрофанова.

Эксперт затронула проблему нехватки кадров, из-за которой работодатели всё чаще стали нанимать людей без опыта, но с привлекательными софт-скиллами, которые показывают личные качества и навыки. «Когда человек коммуникабельный, мы понимаем, что можем вложить в него какую-то уникальную компетенцию. Среди руководителей организации есть даже такое мнение, что лучше взять зелёного студента без опыта работы и погрузить его в атмосферу компании», – объяснила специалист по подбору кадров. «Сегодня выпускники учебных заведений имеют уникальную возможность попасть на стажировку в крупнейшие компании России и остаться там работать. Для получения первого опыта такой шанс упускать нельзя», – добавила она.