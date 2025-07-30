Дукалис приедет на междеревенский кинофестиваль в Псковскую область

22:20, 30 июля 2025, ПАИ

V Междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» пройдёт с 8 по 10 августа в деревне Колодье Гдовского района, сообщили организаторы в группе «Золотой шуруп» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии примут участие заслуженный артист России Юрий Беляев, заслуженная артистка России Татьяна Абрамова, детский писатель Андрей Усачёв, композитор Александр Пинегин, а также актёр Сергей Селин, который сыграл Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела».

«А в этом году у нас сюрприз! На «Золотой шуруп» приезжает Сергей Селин, звезда культового сериала «Улицы разбитых фонарей». Будет о чём поговорить, будет с кем сфотографироваться и, конечно, будет что вспомнить. К нам приедут артисты, режиссёры, педагоги, музыканты – целая команда тех, кто живёт кино и делает его частью своей жизни. Перечислить всех невозможно, но поверьте: это будут настоящие проводники в мир кино!» – рассказали организаторы.

В программе фестиваля запланированы показы детских фильмов, мастер-классы профессионалов кино, встречи юных авторов с именитыми артистами. Лучшие работы в каждой номинации получат статуэтки «Золотой шуруп», дипломы и призы. Все участники также будут награждены дипломами.

Подробности о фестивале можно узнать в группе «Золотой шуруп» в соцсети «ВКонтакте», а также на Rutube-канале «Золотой Шуруп междеревенский детский кинофестиваль».

Фестиваль проводит АНО «АРТ ХУТОР». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.