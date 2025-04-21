Прокурор Псковской области проведёт приём граждан в Пустошке

23:52, 21 апреля 2025, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков проведёт приём граждан в здании прокуратуры Пустошкинского района, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Приём состоится 23 апреля в городе Пустошка, улица Советская, дом 12а. Начало в 11:00

Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру района с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу, добавили в прокуратуре.