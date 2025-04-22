Псковская воспитанница выиграла серебро Кубка России по гребле на байдарке

09:44, 22 апреля 2025, ПАИ

Воспитанница псковской спортшколы «Ника» Ангелина Семёнова стала серебряным призёром Кубка России по гребле на байдарках, который проходит в Краснодаре. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ангелина Семёнова выиграла серебро на дистанции 1 000 метров в двойках вместе с представительницей Саратовской области Елизаветой Янучек. На две секунды они отстали от Киры Степановой и Елены Миронченко, представляющих Краснодарский край и Саратовскую область.

Всего в финальной гонке участвовало восемь лодок.

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