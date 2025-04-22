Два браконьера попали под суд за незаконную рыбалку на Псковском озере

10:20, 22 апреля 2025, ПАИ

Два браконьера попали под суд за незаконную рыбалку на Псковском озере, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что 67-летний и 71-летний мужчины на лодке и с помощью сети ловили рыбу в местах нереста и на миграционных путях к ним в акватории Псковского озера. Всего они выловили 79 экземпляров различных видов рыб.

Своими действиями браконьеры причинили ущерб порядка 28 тысяч рублей.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Также фигурантам избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.