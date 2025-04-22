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Происшествия

Два браконьера попали под суд за незаконную рыбалку на Псковском озере

Два браконьера попали под суд за незаконную рыбалку на Псковском озере, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

Установлено, что 67-летний и 71-летний мужчины на лодке и с помощью сети ловили рыбу в местах нереста и на миграционных путях к ним в акватории Псковского озера. Всего они выловили 79 экземпляров различных видов рыб.

Своими действиями браконьеры причинили ущерб порядка 28 тысяч рублей.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Также фигурантам избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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