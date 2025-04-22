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Происшествия

Троих великолучан заключили под стражу за вымогательство с насилием

Троих великолучан, обвиняемых в вымогательстве с применением насилия, совершённом группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 163 УК РФ), заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, трое мужчин в Великолукском районе потребовали у мужчины подписать договор купли-продажи автомобиля стоимостью около 240 тысяч рублей, нанося многочисленные удары по голове и телу и угрожая расправой в случае отказа. Все трое ранее привлекались к уголовной ответственности, один из них имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление и обвиняется в краже с банковского счёта и хищении ювелирных изделий на крупные суммы.

Суд, учитывая риск обвиняемых скрыться, продолжить преступную деятельность и оказать давление на потерпевшего и свидетелей, заключил обвиняемых под стражу на два месяца.

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