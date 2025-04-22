Федерация бокса России и Минобороны подписали соглашение о сотрудничестве

17:11, 22 апреля 2025, ПАИ

Минобороны РФ и Федерация бокса России заключили соглашение о сотрудничестве для популяризации бокса среди военнослужащих и призывной молодёжи. Документ подписали замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и генсекретарь федерации Александр Беспутин. Об этом сообщает ТАСС.

Евкуров подчеркнул, что опыт СВО подтверждает важность бокса и других элементов рукопашного боя, и выразил желание придать этому виду спорта военно-прикладной характер. Соглашение поможет проводить совместные мероприятия, повысить престиж военной службы и улучшить спортивную подготовку.

Беспутин отметил, что цель федерации – воспитание патриотов и подготовка резерва страны, а соглашение даст импульс для более масштабных и зрелищных соревнований в армии.

Соревнования по боксу в рамках Международного совета военного спорта включают чемпионат мира 2021 года в Москве, где российские военнослужащие завоевали семь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали, соревнуясь с 234 спортсменами из 36 стран.

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