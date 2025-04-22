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Общество

Жителей Псковской области приглашают стать участниками проекта под руководством Олега Газманова

Жителей Псковской области приглашают к участию в третьем сезоне проекта «Родники» под руководством народного артиста России Олега Газманова. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: организаторы

В конкурсе могут принять участие граждане РФ и Белоруссии в возрасте от 18 лет. Заявки принимаются до 30 апреля 2025 года на официальном сайте проекта.

Конкурс проходит в номинациях: «Исполнительское мастерство (вокал, инструментальное исполнение)», «Авторская песня (поэзия и музыка)», «Композиция и аранжировка», «Творческий коллектив (ансамбли, группы, хоры)» и направлен на поиск и поддержку талантливых исполнителей, музыкантов, поэтов, композиторов и творческих коллективов.

В состав экспертного жюри конкурса вошли народный артист России Олег Газманов, заслуженные артисты России Зара, Юта и Сергей Войтенко, музыкант и общественный деятель Родион Газманов, генеральный продюсер проекта Елена Ульянова.

Победители выступят на крупных концертных площадках страны, а лучшие работы будут опубликованы на официальных ресурсах проекта. Все участники финала получат сертификаты и памятные подарки.

Проект«Родники» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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