Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники псковской «Дружины» отыскали сбежавших подростков

Сотрудники отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» обнаружили и передали полиции пропавших подростков из центра помощи детям, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

Двое воспитанников центра помощи детям, одному из которых десять, а другому 12 лет, ушли с территории учреждения около 17:00.

Через десять минут после пропажи дети были обнаружены благодаря действиям сотрудников АНО «Дружина» и переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2025

Объявлен старт второго модуля тестирования участников программы «Герои земли Псковской»
22 апреля 2025

Поддержка из Пскова: очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО
22 апреля 2025

Электропроводку заменят в отделении реабилитации великолукского филиала ПОКБ
22 апреля 2025

Посвящённый поддержке российской истории и культуры гала-концерт «На том стоим» пройдёт в Пскове
22 апреля 2025

Сотрудники псковской «Дружины» отыскали сбежавших подростков
22 апреля 2025

Сенатор Алексей Наумец встретился в Великих Луках с семьями участников СВО
22 апреля 2025

Грозы надвигаются на Псковскую область
22 апреля 2025

Условный пожар потушили в псковском Доме офицеров

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...