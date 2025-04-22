Сотрудники псковской «Дружины» отыскали сбежавших подростков
Сотрудники отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» обнаружили и передали полиции пропавших подростков из центра помощи детям, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Двое воспитанников центра помощи детям, одному из которых десять, а другому 12 лет, ушли с территории учреждения около 17:00.
Через десять минут после пропажи дети были обнаружены благодаря действиям сотрудников АНО «Дружина» и переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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